Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста первого ноября повысилась на 2,07 доллара относительно предыдущего показателя и составила 97,57 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,15 доллара – до 95,49 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,57 доллара, составив 67,92 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первого ноября повысилась на 2,08 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 94,93 доллара за баррель.

Официальный курс на второе ноября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.