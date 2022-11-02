Нефть подорожала на ожиданиях сокращения предложения в ноябре

Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1% на перспективах сокращения предложения этого вида сырья на рынке, анонсированного ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,19%, до 95,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,41%, до 89,62 доллара.

В среду утром стоимость нефти растет, пока инвесторы оценивают перспективы сокращения предложения этого вида сырья. Рынки продолжают реагировать на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября.

"Сокращение добычи ОПЕК+ продолжает сохранять жесткие рамки предложения на рынке нефти", — сказала рыночный стратег Saxo Markets Singapore Чару Чанана (Charu Chanana) агентству Блумберг.

Также одним из факторов удорожания нефти могут стать ожидания дополнительного спроса в Китае на слухах в социальных сетях о возможном изменении политики "борьбы с ковидом" в стране.