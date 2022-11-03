Азербайджан планирует экспортировать «зеленую» энергию в Европу через Турцию - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend - Азербайджан планирует экспортировать «зеленую» энергию в Европу через Турцию.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия, посвященного второй годовщине Победы Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной войне, передает Trend.

По его словам, одним из перспективных маршрутов для транспортировки «зеленой» энергии является энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа, который будет проходить через Нахчыван.

«Благодаря созданию зоны «зеленой» энергии на освобожденных землях, Азербайджан превратится в региональный хаб по производству энергии с нулевым выбросом», - сказал Шахбазов.

Министр добавил, что реализация проекта Зангезурского коридора позволит Азербайджану экспортировать «чистую» энергию на европейские рынки.