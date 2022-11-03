Создание энергоузла «Джебраил» будет способствовать увеличению экспортного потенциала Азербайджана - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend - Создание энергетического узла «Джебраил» будет способствовать увеличению экспортного потенциала Азербайджана.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия, посвященного второй годовщине Победы Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной войне, передает Trend.

По его словам, работа над проектом энергетического узла «Джебраил» уже началась. Данный проект позволит наладить поставки «зеленой» энергии посредством Зангезурского коридора из Нахчывана в Турцию и далее в Европу.

Шахбазов подчеркнул, что это лишь один из трех перспективных экспортных маршрутов. Обсуждаются также и другие варианты.

«Азербайджан в 2022-2026 годах планирует проводить широкомасштабные мероприятия для создания зоны «зеленой» энергии на освобожденных землях. Это поможет не только наладить производство «чистой» энергии, но и наладить ее экспорт», - сказал он.

Министр добавил, что потенциал производства энергии посредством альтернативных источников на освобожденных землях составляет около 10,000 мегаватт.