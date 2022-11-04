Стоимость нефти снизилась на опасениях за спрос в Китае

Цены на нефть в четверг снизились примерно на 2,0%, поскольку Китай по-прежнему придерживался политики нулевой терпимости к COVID, тогда как повышение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) оказало поддержку доллару США, усилив опасения относительно глобальной рецессии, которая подорвет спрос на топливо, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Тем не менее, потенциал снижения цен ограничен на фоне беспокойства по поводу нехватки предложения.

Фьючерсы на нефть Brent закрылись с понижением на 1,49 доллара США, или 1,5%, по 94,67 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,83 доллара, или 2,0%, до 88,17 доллара за баррель.

Котировки обоих сортов выросли более чем на 1 доллар в среду, поскольку Минэнерго США сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на отчетной неделе. Нефть тогда подорожала, несмотря на решение ФРС поднять процентную ставку на 75 базисных пунктов и слова председателя центрального банка Джерома Пауэлла о том, что пока еще рано думать о приостановке ужесточения политики.

Риторика ФРС способствовала усилению доллара в четверг. Пауэлл также просигнализировал, что конечный уровень процентных ставок в США может оказаться выше, чем сейчас ожидают инвесторы.

Рост доллара делает нефть, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей иных валют. "Цены на нефть одновременно столкнулись с ухудшением перспектив мировой экономики и резким ростом доллара. Судя по всему, не следует ждать ослабления этих негативных факторов в ближайшее время", — отметил Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе неожиданно сократилось, что говорит о все еще хорошем состоянии рынка труда США, несмотря на охлаждение спроса на фоне агрессивного повышения ставок ФРС, направленного на борьбу с инфляцией.

США не являются единственной страной, осуществляющей ужесточение денежно-кредитной политики.

Банк Англии по итогам заседания в четверг принял решение о самом масштабном повышении ключевой ставки с 1989 года, однако предупредил, что Великобританию ждет долгая рецессия.

"Растущее беспокойство по поводу застопорившегося экономического роста неизбежно повлияет на мировой спрос на нефть. Очередной пересмотр прогнозов с понижением представляется вполне вероятным", — заявил Тамаш Варга, аналитик PVM Oil.

Тем временем число случаев заболевания COVID-19 в Китае достигло максимума за два с половиной месяца. Органы здравоохранения страны придерживаются политики жестких карантинных мер, которые негативно отражаются на экономической ситуации.

Кроме того, потребление природного газа в Китае в 2022 году может сократиться впервые за два десятилетия из-за экономических трудностей. Рост спроса на газ в рамках грядущего зимнего сезона, вероятно, будет более скромным, чем в предыдущие годы, сообщили представители властей.

Эмбарго ЕС в отношении российской нефти вступает в силу 5 декабря, а с февраля начнут действовать аналогичные меры в отношении нефтепродуктов из РФ.

При этом нефтяные котировки получили поддержку в связи с тем, что производство нефти в странах ОПЕК в октябре сократилось впервые с июня. При этом ОПЕК и ее союзники, включая Россию, договорились о снижении добычи на 2 млн баррелей в день, начиная с ноября.