Цена нефти Brent поднималась выше $99 за баррель впервые с 30 августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2023 года поднималась сегодня на лондонской бирже ICE выше $99 за баррель впервые с 30 августа 2022 года, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным биржи на 18:33 мск, стоимость Brent прибавила 0,53%, достигнув отметки $99,09 за баррель.

К 18:50 мск Brent замедлила рост до 0,19% и находилась на уровне $98,76 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2022 года растет на 0,36% - до $92,97 за баррель.