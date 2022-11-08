Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого ноября повысилась на 1,73 доллара относительно предыдущего показателя и составила 102,6 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,67 доллара – до 100,48 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,41 доллара, составив 72,21 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого ноября повысилась на 2,99 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 101,72 доллара за баррель.

Официальный курс на восьмое ноября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.