Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого ноября снизилась на 2,68 доллара относительно предыдущего показателя и составила 99,92 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,72 доллара – до 97,76 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,72 доллара, составив 68,49 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого ноября понизилась на 2,8 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 98,92 доллара за баррель.

Официальный курс на девятое ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.