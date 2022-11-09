Цены на нефть снизились на фоне роста ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром несколько снижаются после выхода данных о значительном росте запасов этого сырья в США, также на рынок продолжают влиять опасения продолжения "антиковидных" мер в Китае. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов и комментариев аналитика.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,46%, до 94,92 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,61%, до 88,37 доллара.

По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 октября подскочили на 5,62 миллиона баррелей при прогнозе роста лишь на 1,1 миллиона.

Кроме того, наряду с большим увеличением запасов нефти в США, отрицательно сказываются на ценах на данный момент ковидные ограничения Китая, обращает внимание рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte. Чару Чанана (Charu Chanana).

По данным агентства Блумберг, в Китае вновь произошла вспышка заболеваемости ковидом. "Новый всплеск… еще больше вызвал опасения по поводу того, как скоро Китай откажется от своей политики нулевого COVID", — прокомментировал агентству ситуацию Чанана.

Однако аналитик предположил рост цен на "черное золото" в будущем из-за проблем с его поставками на рынок.