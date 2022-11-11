Стоимость нефти выросла на данных о резком замедлении инфляции в США

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут, инвесторы продолжают оценивать данные о сильном замедлении инфляции в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов и комментариев аналитика.

По состоянию на 8.07 цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,22%, до 93,88 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,27%, до 86,7 доллара.

Цены на нефть в пятницу продолжают подталкиваться вверх данными о замедлении годовой инфляции в США по итогам октября сразу до 7,7% с 8,2% месяцем ранее.

"После того как индекс потребительских цен оказался ниже ожиданий, некоторые препятствия для удорожания нефти, такие как укрепление доллара и опасения по поводу более агрессивного повышения ставок ФРС, ослабли", — сказал порталу Market Watch старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).

Кроме того, цены на нефть стряхнули с себя негатив антиковидных мер Китая после охлаждения индекса потребительских цен в США, добавил Флинн.

С начала недели и до выхода данных об инфляции в США цены на "черное золото" сильно падали, поскольку власти Китая заявили о намерениях продолжить политику "нулевого ковида", что дало инвесторам почву для рассуждений о замедлении экономического роста. Так, стоимость нефти марки Brent упала на 4,7%, а марки WTI — на 6,35%, даже с учётом вчерашнего значительного роста как первой реакции на данные об инфляции в США.