Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 ноября снизилась на 0,11 доллара относительно предыдущего показателя и составила 95,96 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,1 доллара – до 93,78 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,25 доллара, составив 64,29 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 ноября понизилась на 0,22 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 94,56 доллара за баррель.

Официальный курс на 11 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.