Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 ноября повысилась на 2,87 доллара относительно предыдущего показателя и составила 98,47 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,51 доллара – до 96,29 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,31 доллара, составив 66,6 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 11 ноября выросла на 2,22 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 96,78 доллара за баррель.

Официальный курс на 12 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.