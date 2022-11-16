Цена на нефть падает на политике "нулевого ковида" в Китае

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, поскольку инвесторы негативно оценивают продолжающуюся политику "нулевого ковида" в Китае. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов и комментария аналитика.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,59%, до 93,31 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 86,27 доллара.

На нефтяном рынке в среду утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку антиковидные меры в одной из крупнейших экономик мира — Китае — продолжают негативно сказываться на экономическом состоянии страны, а значит, и на спросе на нефть и нефтепродукты.

"Цены на нефть будут продолжать бороться за рост, пока трейдеры не увидят ощутимых доказательств того, что Китай ослабляет свои меры борьбы с коронавирусом", — сказал агентству Блумберг управляющий директор Vanir Global Markets Pte. Джеймс Уистлер (James Whistler).