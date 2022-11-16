Генсек ОПЕК не осведомлен о желании Ирака пересмотреть свою квоту на добычу нефти

Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс не в курсе о желании Ирака пересмотреть свою квоту на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом он заявил журналистам в кулуарах 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я видел комментарии премьер-министра (Ирака) для прессы. Я не в курсе этой дискуссии. Нам нужно посмотреть и спросить Ирак, собираются ли они просить об этом (о пересмотре их квоты)", - сказал он.

При этом генсек не стал подтверждать, что ОПЕК пока не получала запрос Ирака на пересмотр квоты. "Я видел ту же информацию, что и вы", - отметил он.

Аль-Гайс также не стал комментировать ожидания от предстоящей встречи стран ОПЕК+, которая состоится 4 декабря. "Мы должны встретиться, и тогда увидим. Мы должны ожидать чего-то хорошего. Встречи ОПЕК+ всегда проходят хорошо", - отметил генсек ОПЕК.

Он добавил, что 3 декабря, за день до встречи ОПЕК+, состоится заседание стран ОПЕК.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, как сообщало агентство Bloomberg, заявлял, что страна хочет пересмотреть свою квоту на добычу нефти.