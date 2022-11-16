В компании Repsol считают, что энергетическая политика Европы потерпела неудачу

Энергетическая политика Европы потерпела неудачу по многим направлениям. Об этом в среду заявил агентству Reuters генеральный директор испанской нефтехимической компании Repsol Хосу Джон Имас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, миллионы домохозяйств не могут оплатить счета за электроэнергию". Глава Repsol отметил также "провал зеленого перехода". "Выбросы углерода на континенте сократились только за счет переноса производства на территорию развивающихся стран", - добавил Имас.