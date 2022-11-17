Цены на нефть упали из-за слабого спроса со стороны Китая

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются более чем на 1%, поскольку спрос со стороны Китая остается слабым. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов и комментария аналитика.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,13% — до 91,81 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,37%, до 84,42 доллара.

Крупнейший импортер сырья — Китай — по-прежнему придерживается политики "нулевого" COVID, которая подразумевает ряд ограничений для сдерживания пандемии. Ограничения распространяются в том числе на передвижение граждан, что приводит к падению спроса на топливо.

"Поскольку геополитические риски несколько снизились, опасения по поводу спроса снова заняли центральное место на нефтяном рынке. Китайский спрос остается проблемой", — сказал агентству Блумберг глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).