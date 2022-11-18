Цены на нефть упали более чем на два процента на ожиданиях снижения спроса

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются более чем на 2% на ожиданиях спада спроса на этот вид сырья. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов и комментария аналитика.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,78%, до 90,29 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 3,83%, до 82,31 доллара.

Из-за продолжающихся антиковидных ограничений в крупнейшем импортере нефти — Китае — трейдеры обеспокоены снижением спроса на сырье. Они также "ломают голову", поскольку спрос в странах еврозоны также остается низким даже в условиях приближающегося запрета Европейского союза на поставки российской нефти, сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Oanda Corp. Эд Моя (Ed Moya).

В итоге негативные макроэкономические прогнозы снижают потенциальный спрос на нефть во всех этих странах.

"Цены на нефть не могут избавиться от ухудшения краткосрочных прогнозов со стороны двух крупнейших экономик мира", — подытожил эксперт.