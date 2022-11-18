Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 ноября понизилась на 1,37 доллара относительно предыдущего показателя и составила 93,1 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,71 доллара – до 90,3 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,8 доллара, составив 60,4 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 ноября понизилась на 1,01 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 91,37 доллара за баррель.

Официальный курс на 18 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.