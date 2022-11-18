Цена нефти Brent опустилась ниже $89 за баррель впервые с 18 октября

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2023 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $89 за баррель впервые с 18 октября. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 15:18, стоимость Brent снижалась на 0,9%, до $88,97 за баррель.

К 15:21 Brent замедлила снижение, находилась на уровне $88,99 за баррель (-0,88%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 0,26% - до $81,19 за баррель.