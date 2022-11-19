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Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 19 ноября 2022 09:33 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 ноября понизилась на 3,25 доллара относительно предыдущего показателя и составила 89,85 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 3,4 доллара – до 86,9 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,67 доллара, составив 56,73 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 ноября понизилась на 2,96 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 88,41 доллара за баррель.

Официальный курс на 19 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.

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