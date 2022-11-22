Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 ноября понизилась на 4,66 доллара относительно предыдущего показателя и составила 85,19 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 4,86 доллара – до 82,04 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,84 доллара, составив 50,89 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 ноября понизилась на 5,21 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 83,2 доллара за баррель.

Официальный курс на 22 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.