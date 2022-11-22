SOCAR Türkiye будет работать с Turkcell над созданием сети LTE

БАКУ /Trend/ - SOCAR Türkiye будет работать с Turkcell над созданием частной сети LTE путем установки базовых станций для собственного использования на полуострове Алиага, сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Соответствующее соглашение было подписано между двумя компаниями в Стамбуле.

Сообщается, что в соответствии с соглашением Turkcell создаст частную сеть LTE, установив базовые станции для инфраструктуры информационных технологий SOCAR Türkiye на полуострове Алиага.

Руководитель отдела цифровой трансформации и информационных технологий SOCAR Türkiye Хакан Иргит отметил, что SOCAR Türkiye намерена стать ведущей компанией в области цифровой трансформации в своем секторе.

«SOCAR Türkiye разработала этот проект в соответствии со своим видением цифровой трансформации и стратегическими планами с использованием технологий Turkcell. Мы делаем очень важный шаг на пути к цифровой трансформации», — добавил он.

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