Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 22 ноября повысилась на 5,9 доллара относительно предыдущего показателя и составила 91,09 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 5,83 доллара – до 87,87 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 5,89 доллара, составив 56,78 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 ноября повысилась на 6,2 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 89,4 доллара за баррель.

Официальный курс на 23 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.