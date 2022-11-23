Нефть дешевеет в ожидании деталей по российскому "черному золоту"

Мировые цены на нефть слабо снижаются в среду утром, поскольку игроки не ждут больших изменений на рынке в случае введения "ценового потолка" для сырья из России. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов и комментариев аналитика.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,26%, до 88,13 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 80,77 доллара.

Министры финансов стран G7 в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Позднее СМИ сообщали, что позднее в среду страны G7 намерены объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти. При этом, в частности, старший аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит говорил, что он может быть в коридоре от 50 до 60 долларов за баррель.

"Похоже, что он будет установлен не слишком далеко от уровней, которые Россия получает в настоящее время", — сказал агентству Блумберг глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson)."Если это так, то я бы не ожидал слишком сильной реакции рынка. Я думаю, важнее посмотреть, как отреагирует Россия", — добавил эксперт.