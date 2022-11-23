Максимально увеличена мощность TAP, предлагаемая рынку на сутки вперед

БАКУ /Trend/ - Максимально увеличена мощность Трансадриатического трубопровода (TAP), предлагаемая рынку на сутки вперед.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил официальный представитель TAP в Греции Иоаннис Марис на 1-м Министерском энергетическом диалоге стран Юго-Восточной Европы, организованном в Афинах.

«В настоящее время проводится рыночные тесты, для расширения долгосрочных мощностей TAP», — добавил он.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

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