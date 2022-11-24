Оператор IGB о ходе работ на газопроводе

БАКУ/Trend/ - Отделочные работы на газовом интерконнекторе Греция-Болгария будут завершены в сроки, заявленные EPC-подрядчиком, и в соответствии со всеми требованиями технического задания, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ICGB, которая является оператором газопровода.

«После одобрения Министерством регионального развития и общественных работ Болгарии греческой строительной компании AVAX поручено отвечать за реализацию трех основных строительных мероприятий, разделенных на отдельные этапы. Они не связаны напрямую с коммерческой эксплуатацией газопровода, но по-прежнему остаются частью EPC-контракта, заключенного с независимым оператором передачи ICGB, и должны выполняться в соответствии с требованиями заказчика и утвержденным техническим проектом», - говорится в сообщении компании.

Как заявили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас, крайне важно, чтобы эти этапы были выполнены подрядчиком качественно и в полном соответствии с документацией.

«Мы ценим готовность Министерства оказать содействие в проведении оставшихся отделочных работ в оптимальные сроки. Это полностью соответствует болгарскому законодательству.», - сказали они.

По их словам, комплектация запасного оптического кабеля находится идет полным ходом и, как ожидается, будет завершена в январе следующего года.

Отметим газопровод протяженностью 182 километра подключен к ТАР , по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки и в частности Болгарию.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров, за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным 25-ти летним соглашениям. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

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