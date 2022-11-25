Нефть слабо дорожает

Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько растут, в целом рынок нерешителен, анализируя факторы Китая и "потолка цен" на сырьё из РФ. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,48%, до 85,75 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,76%, до 78,53 доллара.

Рынки продолжают оценивать перспективы предложения на рынке. В частности, внимание трейдеров обращено к планам ЕС ввести "потолок цен" на российскую нефть. В четверг газета Politico сообщила, что большинство стран союза поддержали предложение о его введении на уровне 65-70 долларов за баррель.

С другой стороны, есть и сомнения в перспективах глобального спроса, поскольку в Китае был установлен суточный рекорд по числу новых заражений коронавирусом. Эта страна — один из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире, а карантинные ограничения снижают потребность в сырье.

Позднее агентство Блумберг сообщило, что переговоры ЕС отложены из-за разногласий между странами, а также что обсуждения могут возобновиться в пятницу. После этого на рынке отмечалось слабое удешевление нефти.