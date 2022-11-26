Соглашения в сфере энергетики и газа еще раз подчеркивают значимость Азербайджана - Лулиан Чифу

АГДАМ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль на международной арене во многих сферах.

Об этом сказал в субботу Trend в рамках поездки в Агдам государственный советник премьер-министра Румынии по внешним связям, безопасности и стратегическим вопросам Лулиан Чифу.

По его словам, соглашения в сфере энергетики и газа еще раз подчеркивают значимость Азербайджана.

Чифу отметил стремительное восстановление инфраструктуры в Карабахе.

"Я уже посещал Карабах - Шушу и Агдам, сфотографировал Джума-мечеть в Агдаме. Теперь, сравнивая фотографии, можно увидеть значительную разницу между ними. Надеемся, что Карабах скоро возродится и люди вернутся на свои земли", - сказал он.

Отметим, что участники международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» посетили сегодня Агдам.

В конференции принимали участие руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швейцарии, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

На конференции были обсуждены аспекты безопасности Среднего коридора, экономические возможности региона. В частности, с этой точки зрения состоялся обмен мнениями по таким темам, как значимость Зангезурского коридора, новые транспортные возможности, которые создаст коридор Восток-Запад, расширение и диверсификация международных грузоперевозок.

(Перевод: Нубар Кулузаде)