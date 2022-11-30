Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду утром растут, следует из данных торгов. Рынки ждут воскресного заседания ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,61% — до 84,75 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 78,69 доллара.

Заседание ОПЕК+ планируется 4 декабря. Рынки оценивают вероятность нового сокращения добычи нефти на фоне рисков спроса и предложения.

"Хотя мы можем наблюдать положительную реакцию на любые признаки дальнейшего ограничения предложения со стороны альянса, может потребоваться гораздо большее, чтобы убедить рынки в устойчивом развороте курса в сторону повышения", — сказал агентству Bloomberg аналитик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).

При этом агентство Reuters пишет со ссылкой на источники, что ОПЕК+ вряд ли изменит уровень добычи нефти, о чем сигнализирует онлайн-формат заседания. Агентство добавляет, что в центре внимания на встрече также будет ожидаемое введение потолка цен на нефть.