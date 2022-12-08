Caspian Drilling Company завершила буксировку буровой установки «Деде Горгуд» на точку бурения в Казахстане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В 23:00 7 декабря 2022 года Caspian Drilling Company Ltd завершила буксировку полупогружной буровой установки «Деде Горгуд» на точку бурения скважины V-1 месторождения Женис, находящегося в исключительной экономической зоне Республики Казахстан. Об этом сообщили в четверг Trend в компании.

Как сказали в компании, деятельность ППБУ «Деде Горгуд» в Казахстане осуществляется на основании договора, заключённого Caspian Drilling Company и недропользователем «Женис Оперейтинг Компани». Учредителями «Женис Оперейтинг» являются на паритетных началах Лукойл (50%) и Национальная Компания КазМунайГаз (50%).

Начало бурения скважины планируется ориентировочно на 15 декабря. Предполагаемая продолжительность бурения скважины V-1 составляет 110 суток.

Это уже не первый международный проект для CDC, где компания достойно представляла Азербайджан и SOCAR. Caspian Drilling Company Ltd является основным подрядчиком при разведке и разработке нефтегазовых месторождений «Шах Дениз», «Азери-Чираг-Гюнешли», «Карабах» и «Абшерон».