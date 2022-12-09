Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого декабря понизилась на 2,26 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,07 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,2 доллара – до 75,25 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,19 доллара, составив 40,91 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого декабря понизилась на 2,2 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 76,36 доллара за баррель.

Официальный курс на девятое декабря составляет 1,7 AZN/ 1 USD.