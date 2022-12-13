Цены на нефть выросли более чем на процент

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают вероятность повышения спроса на этот вид сырья. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из комментария аналитика.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,41% — до 79,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,37%, до 74,17 доллара.

Во вторник утром стоимость нефти растет, пока инвесторы продолжают оценивать перспективы увеличения спроса на этот вид сырья на рынке. Так, увеличение спроса может последовать за ослаблением коронавирусных ограничений в Китае.

"Оживление на рынке и сопутствующее повышение спроса на нефть затмят опасения по поводу снижения темпов экономического роста", — сказал агентству Блумберг аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).

Также трейдеры оценивают вероятность сокращения предложения "черного золота" на фоне недавних новостей об остановке прокачки нефти из-за утечки по трубопроводу Keystone Pipeline System, проходящему по территории Канады и США. По данным СМИ, свыше 14 тысячей баррелей нефти попали в ручей в американском штате Канзас.