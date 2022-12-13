Доступ к азербайджанскому газу - приоритет для Сербии - министр (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Доступ к азербайджанскому газу является приоритетом для Сербии, сказала в эксклюзивном интервью Trend во вторник министр энергетики Сербии Дубравка Джедович.

«Когда начался глобальный энергетический кризис, многие европейские страны, включая Сербию, столкнулись с проблемой недостаточно диверсифицированных маршрутов и поставщиков. Это было бы неблагоприятно даже в условиях отсутствия кризиса. В нынешних условиях в Европе это представляет серьезный риск для энергетической безопасности, которая, в свою очередь, все больше становится вопросом национальной безопасности. Доступ к другим поставщикам газа, прежде всего к азербайджанскому газу, является для нас приоритетом, и мы уже активно работаем над этим», - сказала она.

Джедович отметила, что необходимым условием для доставки природного газа из Азербайджана в Сербию является строительство газовой инфраструктуры.

«В этом году Сербия начала строительство газового интерконнектора с Болгарией, который должен быть завершен в последнем квартале следующего года. Это позволит нам уже в первом квартале 2024 года соединиться с Трансадриатическим газопроводом, по которому природный газ поступает в Грецию, а затем через недавно открытый интерконнектор Греция-Болгария этот источник энергии попадет и на наш рынок», — добавила министр.

Джедович отметила, что после строительства газопровода с Болгарией Сербия сможет диверсифицировать не только маршруты поставок газа, но и поставщиков.

По ее словам, что этим газопроводом Сербия соединится с трубопроводами Южного газового коридора, а также с терминалом сжиженного природного газа в Александропулисе.

«В настоящее время в Сербию поступает газ по газопроводу «Балканский поток» со стороны Болгарии. После того, как строительство этого газопровода было завершено в начале 2021 года, Сербия добилась диверсификации маршрутов, ведь раньше газ поставлялся исключительно со стороны Венгрии», — добавила министр.

Джедович отметила, что пропускная способность газопровода Сербия-Болгария составляет 1,8 миллиарда кубометров газа в год из Болгарии в Сербию.

«К моменту ввода в эксплуатацию нового интерконнектора объемы газа, которые Сербия будет получать по этому трубопроводу, будут законтрактованы», — пояснила она.

Джедович отметила, что каждый новый интерконнектор подразумевает дополнительную безопасность газоснабжения, поэтому правительство Сербии намерено построить дополнительные газопроводы, однако это также будет зависеть от действий, предпринимаемых другими странами.

«В настоящее время наиболее вероятным является строительство газового интерконнектора с Северной Македонией, проект, который, вероятно, будет поддержан Европейским Союзом. Этот проект в настоящее время находится на ранней стадии разработки, на стадии начала разработки технико-экономического обоснования. Он также должен обеспечить подключение к системе газопровода Южного газового коридора", - сказала министр.

По ее словам, подключившись к Южному газовому коридору, Сербия не только повысит свою энергетическую безопасность, обеспечив дополнительный маршрут поставок, но и получит возможность стать транзитной страной, через которую этот газ будет поступать в другие страны как в регионе, так и в Европе.

«Значение поставок газа в Европу по Южному газовому коридору в ближайшие годы, безусловно, возрастет, о чем свидетельствует заинтересованность ЕС в увеличении импорта газа из Азербайджана. Азербайджанский газ, безусловно, внес бы свой вклад в повышение энергетической безопасности в Европе, и это особенно актуально для нашего региона, которому еще предстоит диверсифицировать источники поставок», - добавила она.

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