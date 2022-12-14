Будет создана рабочая группа для транспортировки туркменского газа в Европу - Мевлют Чавушоглу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Будет создана рабочая группа по вопросу транспортировки туркменского газа в Европу.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана.

Он отметил, что Организация тюркских государств является важнейшей платформой сотрудничества.

"С Азербайджаном мы предпринимаем эффективные шаги в рамках различных механизмов. Азербайджанский природный газ транспортируется через Южный газовый коридор и TANAP в Европу. В вопросе природного газа Туркменистана мы также готовы предпринять совместные шаги в пользу трех стран и приняли решение создать рабочую группу по этому вопросу. Подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики также создает необходимые рамки", - добавил Чавушоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)