Азербайджан может поддержать ЕС в переходе к альтернативной энергетике - посол Германии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может поддержать ЕС в переходе к альтернативной энергетике.

Как передает Trend в среду, об этом сказал сегодня посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман в ходе лекции в университете ADA на тему: "Председательство Германии в "Большой семерке (G7)" в 2022 году".

По его мнению, Азербайджан может поддержать данную инициативу поставками "зеленого" водорода в Европу, включая Германию.

Посол отметил, что Германия в течение ряда лет инвестирует с целью обеспечения своей энергетической безопасности.

"Вопрос энергетической безопасности путем перехода на возобновляемые источники энергии является очень важным для нашей страны", - подчеркнул Хорлеман.

Он отметил, что Азербайджан может сыграть большую роль в поддержке ЕС в достижении этой цели.

"К 2043 году цель состоит в том, чтобы больше не импортировать углеводороды и приблизиться к конечной цели по замене ископаемого топлива", - добавил посол.