Назван показатель экспорта нефтепродуктов Азербайджана с начала года

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2022 года Азербайджан экспортировал 24 миллиона тонн нефти, или 80 процентов добытой в стране нефти.

Об этом, как сообщает Trend, написал в четверг в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что экспорт газа вырос на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Кроме того, мы экспортировали 20,1 миллиарда кубометров газа, или 47,3 процента от общего объема (42,5 миллиарда кубометров) произведенного в стране газа", - отметил министр.