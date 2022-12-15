Министр энергетики Азербайджана назвал объем экспорта газа в Европу с начала года

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал в Европу 10,3 миллиарда кубометров газа.

Как передает Trend, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.

В публикации говорится, что экспорт газа в Турцию составил 7,6 миллиарда, в Грузию - 2,2 миллиарда кубометров.

Шахбазов отметил, что экспорт газа в нынешнем году вырос на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Объем экспорта газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию в отчетный период 2022 года составил 5,2 миллиарда кубометров

Отметим, что в целом в январе-ноябре 2022 года Азербайджан экспортировал 20,1 миллиарда кубометров газа.