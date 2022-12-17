Соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана - важный шаг на пути укрепления энергобезопасности Европы - Петер Сийярто

БАКУ/Trend/ - Соглашение между Венгрией, Румынией, Азербайджаном и Грузией о поставках электроэнергии станет важным шагом на пути укрепления энергобезопасности Европы, которой нужны новые энергетические источники. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя заключение договоренности между четырьмя странами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана через Грузию и далее по подводному кабелю по дну Черного моря в Румынию, а оттуда в Венгрию должно быть подписано в субботу в Бухаресте лидерами этих государств. "Энергетическая безопасность - это физический, а не политический вопрос. Вместо политических заявлений нужно реальное строительство. Сегодня в Бухаресте мы делаем важный шаг в этом направлении", - написал глава венгерского МИД на своей странице в Facebook.

Сийярто отметил, что речь идет о совместных инвестициях в уникальный проект, поскольку по тысячекилометровому подводному кабелю будет поставляться "зеленая электроэнергия", полученная в Азербайджане экологически чистым путем.