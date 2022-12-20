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Orlen не будет продлевать контракт на поставки нефти из России

Энергетика Материалы 20 декабря 2022 19:30 (UTC +04:00)
Orlen не будет продлевать контракт на поставки нефти из России

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БАКУ/Trend/ - Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen не будет продлевать истекающий долгосрочный контракт на поставки нефти из России, рассчитывая разорвать еще один аналогичный контракт с РФ на основании введения Евросоюзом санкций. Об этом заявила во вторник журналистам пресс-секретарь компании Эдита Олькович, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Orlen не продлит долгосрочный контракт, который истекает в январе 2023 года. Единственный действующий контракт на поставки российской нефти в 2023 году перестанет действовать в момент введения санкций, к чему мы готовы", - сказала она.

По словам Олькович, благодаря проводимой диверсификации поставок "сейчас уже 70% нефти во все НПЗ Группы Orlen в Польше, Чехии и Литве поступает с альтернативных российскому направлений, а еще в 2015 году на НПЗ Orlen поступало почти 100% нефти из России".

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