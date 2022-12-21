TAP проводит общественные консультации по правилам эксплуатации

БАКУ /Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) проводит общественные консультации по предлагаемым изменениям в правила эксплуатации с 20 декабря 2022 года по 31 января 2023 года, сообщает Trend в среду со ссылкой на консорциум TAP AG.

«TAP прилагает усилия для постоянного улучшения предлагаемых транспортных услуг. В связи с этим, основываясь на опыте работы за прошедший год, TAP хочет внести некоторые поправки в правила эксплуатации», — сказала коммерческий директор TAP Мария Савова.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

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