Минэнерго Азербайджана и ЕБРР подписали меморандум (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 22 декабря 2022 года в 14:23)

БАКУ /Trend/ - Между министерством энергетики Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписан меморандум о технической поддержке развития электроэнергетического сектора.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, для достижения развития низкоуглеродной электроэнергетики в Азербайджане в рамках меморандума будет оказана поддержка поощрению развития ВИЭ, повышению энергоэффективности, снижению выбросов метана, а также предусмотрено сотрудничество по поэтапному исследованию и применению инновационных технологий, в том числе "зеленого водорода".

Кроме того, в рамках этого сотрудничества на начальном этапе будет реализован проект технической помощи "Низкоуглеродные решения в электроэнергетическом секторе Азербайджана".

В рамках техпомощи планируется подготовить «дорожную карту» с рекомендациями по соответствующей политике и технологиям декарбонизации энергетического сектора.

"В соответствии с политикой, определенной главой государства, энергетический сектор нашей страны трансформируется в модель, основанную на возобновляемых источниках энергии и эффективности. Этот документ, который мы подписали с ЕБРР, имеет важное значение для развития сектора электроэнергетики в соответствии с современными глобальными вызовами, связанными с энергией и экологией. Наше совместное сотрудничество будет способствовать превращению Азербайджана в страну «зеленого роста», а также реализации широкомасштабной деятельности по сокращению выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2050 году и созданию зоны чистого нулевого выброса на территориях, освобожденных от оккупации", - сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

В свою очередь, управляющий директор Группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Нандита Паршад отметила, что данный меморандум будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между правительством Азербайджана и ЕБРР в разработке низкоуглеродных решений в электроэнергетическом секторе, где возобновляемые источники энергии будут играть ключевую роль.

"Мы рады поддержать Азербайджан на пути к сокращению выбросов парниковых газов в стране и замещению потребления газа доступной энергией ветра и солнца в соответствии с обязательствами Парижского соглашения по декарбонизации", - подчеркнула Паршад.