Алжир прогнозирует цену барреля нефти на уровне $70 в предстоящие два года

Власти Алжира прогнозируют, что цена барреля сырой нефти на рынке будет составлять $70 с 2023 по 2025 год. Об этом говорится в законе о госбюджете, который подписал в воскресенье президент страны Абдельмаджид Теббун, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Документ содержит макроэкономические и бюджетные показатели на 2023 год и прогнозы на 2024 и 2025 год, отмечает информационное агентство Algeria Press Service. Базовая цена барреля нефти прогнозируется на уровне $60 с 2023 по 2025 год, а рыночная цена в тот же период - на уровне $70.

Власти рассчитывают на замедление темпов инфляции в Алжире до 5,1% в 2023 году, до 4,5% в 2024 году и до 4% в 2025 году. Экономический рост должен составить 4,1%, 4,4% и 4,6% в эти же сроки.

Прогнозируется рост торгового баланса. Положительное сальдо в 2023 году должно достигнуть $9,4 млрд, в 2024 году - $11,3 млрд, а в 2025 году - $11,6 млрд.