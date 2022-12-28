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Нефть чуть дорожает на перспективах повышения спроса

Энергетика Материалы 28 декабря 2022 09:11 (UTC +04:00)
Нефть чуть дорожает на перспективах повышения спроса

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Мировые цены на нефть в среду утром чуть растут, пока трейдеры оценивают перспективы роста спроса после ослабления коронавирусных ограничений в Китае. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,24%, до 84,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 79,64 доллара.

В понедельник комитет по делам здравоохранения Китая сообщил, что власти страны планируют ослабить коронавирусные ограничения с 8 января. В частности, для въезжающих будет отменен карантин.

"Нефть торгуется на более значимой истории о том, что Китай ослабил свои коронавирусные ограничения и ожидает роста путешествий", — сказал агентству Блумберг аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).

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