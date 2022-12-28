Специалисты АО «Узбекнефтегаз» изучили опыт экологических проектов компании SOCAR

БАКУ/Trend/ - По приглашению компании SOCAR (Азербайджан) в город Баку было направлена рабочая группа специалистов АО «Узбекнефтегаз» во главе Советника председателя правления по HSE, ESG и устойчивому развитию, передает в среду Trend со ссылкой UZDAILY.

Рабочий визит организована в соответствии с «Дорожной карты» от 5 июля 2022 года, разработанной в целях расширения сотрудничества в области нефти и газа между АО «Узбекнефтегаз» и компаниями SOCAR.

Целью визита является ознакомление с реализованными проектами в области снижения выбросов СО2, отходов буровых и нефтяных шламов, а также очистки пластовой воды.

В первый день визита организована встреча рабочей группы АО «Узбекнефтегаз» с вице-президентом «SOCAR» по экологии, Рафигой Гусейнзаде. Обсуждена программа посещения производственных объектов, а также сертифицированием и торговлей эмиссий в рамках Европейской системы торговли выбросами («Emission Trading System»).

А также посетили центр управления отходами (Waste Management Center), и изучили работу немецкой установки компании Econ по очистке отработанного бурового раствора и извлечению дорогостоящих смазочных масел.

Помимо просмотрели установки декантер и трикантер, предназначенные для извлечения нефтепродуктов от твердой массы бурового шлама.

В ходе визита посетили Эко-парк, сооруженный на территории бывшего нефтяного месторождения имени Тагиева. Данный Эко-парк свидетельствует возможность восстановления загрязненной нефтью почвы, путем интенсивной посадки деревьев и постоянного ухода.

По итогам служебного визита специалисты АО «Узбекнефтегаз» договорились о дальнейшем сотрудничестве с компанией SOCAR в изученных направлениях.