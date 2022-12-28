Назван объем запасов газа на турецком месторождении Сакарья

БАКУ/Trend/ - Более 50 судов заняты в разработке нового месторождения природного газа в Черном море с запасами 58 млрд куб. м. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала TRT глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.

Он отметил также, что общие разведанные запасы топлива в турецких территориальных водах достигли 710 млрд куб. м, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате исследовательских работ в Черном море разведанные нами резервы газа достигли 710 млрд куб. м. Технологические работы на дне моря продолжаются и состоят из трех этапов. В них задействовано свыше 50 судов", - отметил Донмез.

По его словам, новые запасы газа обнаружены по итогам двух месяцев бурения в районе скважины Чайчума-1. Месторождение получило название Чайчума-2.

Об обнаружении нового месторождения в Черном море на глубине свыше 3 км в минувший понедельник сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что общие запасы газа на черноморских месторождениях оцениваются в $1 трлн.