Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 декабря повысилась на 0,39 доллара относительно предыдущего показателя и составила 87,73 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,55 доллара – до 86,01 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,4 доллара, составив 44,92 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 декабря повысилась на 0,25 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 81,14 доллара за баррель.

Официальный курс на 29 декабря составляет 1,7 AZN/ 1 USD.