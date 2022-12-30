Нефть немного дорожает на перспективах повышения спроса

Мировые цены на нефть в пятницу утром чуть растут, пока трейдеры оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья, особенно в Китае. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,37%, до 83,77 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 78,72 доллара.

Власти Китая ранее сообщили, что обираются в январе смягчить требования для въезда в страну, что, в свою очередь, ведет к росту нефтяного спроса.

Спрос на нефть увеличится, когда количество случаев заболевания ковидом в Китае начнет снижаться, сказал агентству Bloomberg глава отдела исследований сырьевых товаров в Kotak Securities Ltd. Равиндра Рао (Ravindra Rao).

При этом поскольку с начала ноября в стране фиксируются множественные вспышки заболеваний ковидом, ряд стран решил ужесточить требования для прибывающих из Китая.

"В краткосрочной перспективе существуют проблемы со спросом и предложением, обе из которых вряд ли скоро рассеются и могут привести к новым колебаниям цен", — заключил Рао.