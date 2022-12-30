Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 декабря понизилась на 0,25 доллара относительно предыдущего показателя и составила 87,48 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,21 доллара – до 85,8 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,25 доллара, составив 44,67 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 29 декабря понизилась на 0,45 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 80,69 доллара за баррель.

Официальный курс на 30 декабря составляет 1,7 AZN/ 1 USD.