SOCAR Türkiye получил первый в мире сертификат ISO 56002 в нефтяной отрасли

БАКУ/Trend/ - Центр исследований, разработок (R&D) и инноваций SOCAR Türkiye стал первой компанией в мире, получившей сертификат системы управления инновациями ISO 56002 в нефтяной отрасли, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сертификат был вручен генеральному директору Центра Билалу Гулиеву министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком на 9-м саммите Центра исследований и разработок и зон развития технологий.

Варанк поблагодарил SOCAR Türkiye, первую компанию в мире, получившую сертификат системы управления инновациями в отрасли, за то значение, которое она придает инновациям.

Отметим, что Центр исследований, разработок и инноваций SOCAR Türkiye проводит исследования в основном по разработке продуктов и процессов в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы обслуживают секторы нефтехимии, производства пластмасс, материалов, химической продукции.

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