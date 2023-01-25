Названа дата очередного заседания Консультативного совета Южного газового коридора

БАКУ /Trend/ - 3 февраля в Баку пройдет очередное заседание Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК), сообщили в среду Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

Отметим, что "Южный газовый коридор" начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.

Первое заседание Консультативного совета ЮГК состоялось 12 февраля 2015 г., второе заседание – 29 февраля 2016 г., третье заседание – 23 февраля 2017 г., четвертое – 15 февраля 2018 г., пятое – 20 февраля 2019 г., шестое заседание состоялось 28 февраля 2020 г., седьмое заседание - 11 февраля 2021 г., и восьмое - 4 февраля 2022 года.